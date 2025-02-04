Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yalı Caddesi esnafı ile bir araya gelirken, Altınkum’u daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Didim’i daha modern ve daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışmalara başlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum sahilinde yer alan Yalı Caddesi esnafı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Gençay’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik ile Kaan Topçuoğulları ve Yalı Caddesi esnafları katıldı.

Esnafların talep, öneri ve sorunlarını tek tek dinleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum’a yapılacak çalışmalarla ilgili esnaflarla bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Başkan Gençay, "Kıymetli esnaflarımızla Meclis Toplantı Salonu’nda bir araya geldik. Esnaflarımızın karşılaştıkları sorunları ve çözüm bekleyen konuları detaylı bir şekilde ele aldık. Altınkum’u daha yaşanabilir, daha hareketli ve daha güçlü bir ticaret merkezi haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Esnafımızın emeğini, alın terini koruyarak mahallemizi hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.