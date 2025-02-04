Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yaptı. Yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Makroihtiyati Çerçeveye yönelik basın duyurusu yaptı. Bankadan yapılan duyuruda, Merkez Bankası'nın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapıldığı bildirildi.

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Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: igf