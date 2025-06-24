Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Abdulgaffar Mahallesi’nde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Geçit, merkez ve kırsal mahalle yollarının modern ve dayanıklı hale getirilmesiyle ulaşım kalitesinin artırılacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Abdulgaffar Mahallesi’nde bozulan yolların altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra sıcak asfalt serimiyle yolları modern bir görünüme kavuşturuyor. İş yerleri ve konutların yoğun olduğu mahallede araç ve yaya trafiğini rahatlatacak çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, asfalt serim işlemlerinin trafik yoğunluğu dikkate alınarak planlandığını belirterek, vatandaşların en az şekilde etkilenmesinin hedeflendiğini kaydetti. Yetkililer, asfalt sezonu boyunca ilçenin farklı bölgelerinde hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, altyapı ve ulaşım yatırımlarının Malatya’nın yeniden inşa ve ihya sürecinde önemli bir yer kapladığını söyledi. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti alabilmesi için tüm ekiplerin aktif ve dinamik şekilde sahada görev yaptığını ifade eden Başkan Geçit, yaz dönemiyle birlikte hız kazanan hizmetlerle ulaşım konforunu artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yürütülen çalışmalarda kalite ve dayanıklılığı esas aldıklarını kaydeden Başkan Geçit, "Seçim döneminde vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz ‘alt ve üst yapısı güçlü, dirençli ve modern bir Yeşilyurt’ inşa etme sözümüzü yerine getirmek için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Merkez ve kırsal bölgelerde başlattığımız hizmet seferberliğiyle tüm yaşam alanlarımızdaki sorunları teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Özellikle ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bozulan yolların onarımı, yeni asfalt serimi ve bakım işlemleriyle birlikte ulaşım kalitemizi her geçen gün artırmaktayız. Ekiplerimiz 7/24 sahada, iş başında. Hem merkezde hem de kırsal mahallelerdeki yatırımlarımızı planlı bir şekilde ilerleterek, ilçemizin inşa, imar ve ihya sürecini sürdürmekteyiz" dedi.

Yeni dönem yatırımlarıyla Yeşilyurt’a yakışan ve değer katan hizmetleri öncelik haline getirdiklerini ifade eden Başkan Geçit, "Araç ve yaya trafiğinin yoğunlaştığı Abdulgaffar ile bu bölgedeki mahallelerimizin yollarını, planladığımız yatırımlarla güvenli, modern ve akıcı bir görüntüye kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.