Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yayımladığı mesajla bayramların kardeşliği güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu belirterek, Kurban Bayramı’nın fedakârlık, paylaşma ve rahmetin sembolü olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’nın huzur ve bereketini bir kez daha yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Geçit, "Kurban Bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden, hem dua alanlardan olmayı nasip eylesin" dedi.

Bayramların, toplumun bir araya geldiği, sevinçlerin paylaşıldığı ve yardımlaşma ruhunun en üst düzeye çıktığı özel zamanlar olduğunu vurgulayan Başkan Geçit, mesajında, "Milletçe hepimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Müslüman milletimizin ilahi bir armağan olarak kabul ettiği ve sevinçle karşıladığı bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı’nda yaptığımız ibadetler, gerçekleştirdiğimiz eş, dost akraba ziyaretleri, uzattığımız yardım elleri, gönülden tebessümler kardeşliğimizi daim kılmakta, birlikteliğimizi güçlendirmektedir. Birbirimize daha çok yaklaşmanın; büyüklerimizi, aile fertlerimizi, yakın çevremizi, dost ve arkadaşlarımızı sevindirmenin, onlarla aramızdaki bağları güçlendirmenin ve hasretleri bitirmenin yegâne yollarından biri yine bu mübarek zamanlardır" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit mesajının sonunda, "Tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve bereketli bir bayram diliyorum. Kurbanlarınızın kabul olmasını, dualarınızın ve ibadetlerinizin makbul olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’mızın başta bütün insanlığa, İslam âlemine ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, tüm hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.