ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi’ne akademik, mesleki ve değişim programı vizeleriyle gelmeyi planlayan uluslararası öğrencilerin ABD’ye girişini 6 ay askıya aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan uluslararası öğrencileri hedef alan yeni bir adım daha geldi. Trump, Harvard Üniversitesi’ne akademik, mesleki ve değişim programı vizeleriyle gelmeyi planlayan uluslararası öğrencilerin ABD’ye girişini 6 ay askıya aldığını açıkladı.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, ABD Başkanı Trump, "Yukarıda tanımlanan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişlerinin ABD çıkarlarına zarar verdiğine karar verdim. Çünkü benim değerlendirmeme göre, Harvard’ın tutumu, onu yabancı öğrenciler ve araştırmacılar için uygun bir eğitim kurumu olmaktan çıkarmıştır. Üniversite, ulusal güvenliği ve ABD halkını korumak amacıyla Federal hükümetin ihtiyaç duyduğu bilgileri paylaşana kadar, eğitim ve değişim programları kapsamında yabancı uyrukluların Harvard’a erişimine izin verilmemesi ulusal çıkarlar açısından gereklidir. Bu askıya alma ve kısıtlama, uzatılmadığı takdirde, bu bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra sona erecektir" ifadelerini kullandı.

"Harvard yabancı öğrencilerle ilgili yeterli güvenlik bilgisi sağlamadı"

Açıklamada, kararın "ulusal güvenliği koruma" amacı taşıdığı belirtilirken, üniversitenin yabancı öğrenciler hakkındaki bilgi paylaşımında eksiklik gösterdiği öne sürüldü. Açıklamada, "Harvard Üniversitesi’nin yabancı öğrencilerle ilgili yeterli güvenlik bilgisi sağlamadığı, disiplin kayıtlarını eksik bildirdiği ve yalnızca üç öğrenci hakkında eksik veri sunduğu" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’na, Harvard’da halihazırda eğitim gören uluslararası öğrencilerin vizelerinin iptali konusunda değerlendirme yapılması talimatı verildi.

"Harvard denetimden kaçıyor"

Beyaz Saray, kararın arkasında "ulusal güvenliği tehdit eden eksikliklerin" bulunduğunu savundu. Açıklamada, üniversite "yabancı öğrencileri ciddi biçimde denetlememekle" suçlanırken, Ivy League mensubu kurum aynı zamanda kampüsteki antisemitizm iddialarını görmezden gelmekle ve "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (DEI) aşırı şekilde önceliklendirmekle" eleştirildi. Trump yönetimi, bu adımın Harvard’ın uluslararası bağlantılarına dair artan şüpheler nedeniyle atıldığını ifade etti.

ABD yargısı, Trump’ın "Harvard" kararını geçici olarak durdurmuştu

Trump yönetimi, 22 Mayıs’ta Harvard Üniversitesi’nin yabancı öğrenci kabulünü yasaklamıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard Üniversitesi’nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamında yabancı öğrenci kabul etme hakkının elinden alındığını açıklamıştı. Bakanlık, mevcut yabancı öğrencilerin başka okullara transfer olmaları gerektiğini ya da yasal statülerini kaybedeceklerini ifade etmişti. Bakanlık, daha önce üniversitede okuyan bazı yabancı öğrenciler hakkında talep edilen bilgilerin verilmemesi üzerine harekete geçildiğini belirtmişti.

ABD’de Boston Bölge Yargıcı Burroughs da Trump’ın Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararını 23 Mayıs’ta geçici olarak durdurmuştu. Burroughs, geçtiğimiz hafta da Trump yönetiminin uluslararası öğrencilere yönelik vize programını askıya alma girişimini süresiz olarak durdurmuştu. Yargıç Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na, üniversitenin öğrenci vize programında şimdilik herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde emir vermişti.