Buharkent Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan deve güreşi için geri sayım başlarken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 15 Aralık’ta, pehlivan develerinin güreşeceği festivale tüm vatandaşları davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Buharkent Belediyesi Deve Güreşleri Festivali, Buharkent Arenası’nda yapılacak. Buharkent Belediyesi’nin katkılarıyla Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından organize edilen Buharkent Deve Güreşleri Festivali’ne Türkiye’nin çeşitli illerinden birbirinden ünlü pehlivan develer katılacak. Kamilpaşa Mahallesi’ndeki arenada 15 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak olan ve pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olacak güreşler için hazırlıklar tamamlandı.

14 Aralık Cumartesi günü kortej yürüyüşü ile başlayacak olan deve güreşi heyecanı için çağrıda bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Sezonun en görkemli deve güreşi Buharkent’te yaşanacak. 15 Aralık Pazar günü Buharkent Arena’da buluşalım” dedi.