Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kızık Hamurkesen, Dımışkılı ve Nizip’e bağlı Yeni Yazı mahallelerinde yapımı devam eden cami inşaatlarında incelemelerde bulundu. Belediye destekleriyle yapılan camilerin en kısada tamamlanacağını belirten Yılmaz, “Hiçbir mahallemiz camisiz kalmayacak” dedi.

6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Kızık Hamurkesen, Dımışkılı ve Nizip’e bağlı Yeni Yazı mahallelerinde bulunan camiler depremin ardından Şehitkamil Belediyesi ekiplerince kontrollü olarak yıkıldı. Aradan geçen 21 ayı aşkın sürede bir türlü yaptırılamayan camilere Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz kayıtsız kalmadı.

Yılmaz’ın talimatıyla inşaata başlandı

Camilerin bir an önce tamamlanıp bölge halkının hizmetine sunulması için imkanları seferber eden Başkan Yılmaz’ın talimatıyla inşaat çalışmaları kısa süre önce başladı. Önceki gün inşaatlarda incelemelerde bulunan Yılmaz, mahalle muhtarları ve yetkililerden bilgi aldı.

“En kısa sürede ibadete açacağız”

Bölge mahallelerinin ibadetini yapabileceği ve depreme dayanıklı olarak inşa edilen camilerin kısa sürede tamamlanacağını duyuran Yılmaz, “Uzunca bir süredir mahallelerimiz, camiye ve ezan sesine hasret kalmış durumdaydı. Buna gönlümüz razı değil. İhtiyaçlar noktasında bu mahallelerimize öncelik verdik ve hemen inşaat çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa sürede de tamamlanacak, ibadete açacağız” dedi.

“Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Camilerin eksiği noktasında Şehitkamil Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Yılmaz, “Biz buradayız, hazırız. Neye ihtiyacınız varsa, camimiz için gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve muhtarlar camiye verdiği desteklerden dolayı Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’a teşekkür etti.