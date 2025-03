Tüm kadınların gününü kutlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Kadınlarımız, Türk milletinin geleceğe güvenle bakmanın teminatıdır" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kadınların her alanda üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çeken Başkan Erol, mesajında "Başta kıymetli eşim olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadın, yalnızca aile içinde değil, hayatın her alanında birleştirici gücüyle toplumun temel direği, geleceğimizin mimarıdır. Tarihimiz boyunca vatan savunmasında, eğitimde, üretimde ve yönetimde en ön saflarda yer almıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözü, kadınlarımızın toplum içindeki değerini en güzel şekilde özetlemektedir. Özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Kara Fatma, Şerife Bacı, Onbaşı Halide Edip ve adı bilinmeyen nice kadınlarımızın yazdığı destan asla unutulmayacaktır. Bugün ise kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri sorumlulukla Aziz Türk Milleti’nin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Kadınlarımız, sadece bir gün değil, yılın her günü saygıyı, sevgiyi ve takdiri hak etmektedir. Onların emeklerini ve fedakârlıklarını yok sayan, şiddete maruz bırakan her türlü anlayışla mücadele etmek, toplum olarak hepimizin görevidir. Onlara ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimizin inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, kadına şiddetin sona erdiği bir dünya temenni ediyor, şehit annelerimiz ve eşleri başta olmak üzere ilçemiz, ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.