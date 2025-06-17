Yaz aylarında kapı önlerinde oturma geleneğine sahip çıkan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ‘Mahalle Teyzeleri’nin oturma bankı talebini kısa sürede yerine getirdi.

Özellikle yaz aylarında sıcak havalarda vatandaşların sosyalleşme durağı olan ve mahalle ruhunu artıran kapı önlerinde oturma geleneği her geçen yıl yok olurken, ‘sakin şehir’ ünvanlı Yenipazar ilçesinin birçok mahallesindeki ‘Mahalle Teyzeleri’ bu geleneğini devam ettiriyor. Bu çerçevede Doğu Mahallesi’nde oturan teyzeler de geleneği sürdürebilmek ve daha rahat bir alanın oluşması için Yenipazar Beediyesi’nden oturma bankı talep etti. Sosyalleşme ve birlik geleneğinin unutulmaması için teyzelerin taleplerini kısa sürede yerine getiren Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ise Doğu Mahallesi’ne oturma bankı gönderdi.

Başkan Ercan’ın taleplerini yerine getirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Doğu Mahallesi Muhtarı Cengiz Özdemir ise yaptığı açıklamada "Sıcak yaz aylarında kapı önünde oturmak sohbet etmek Yenipazarımızın ve Doğu Mahallemizin geleneklerindendir. Mahallemiz teyzelerinin oturma bankları talebini hemen yerine getiren Yenipazar Belediye Başkanımız Malik Ercan’a şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.