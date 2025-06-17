Aydın’ın Germencik ilçesinde yaz aylarında artan sivrisinek ve haşere sorununa karşı belediye ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Güzel, huzurlu ve sağlıklı bir Germencik için çalışıyoruz" diyerek mücadele kararlılığını vurguladı.

Germencik Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park Mahallesi, Mesudiye Mahallesi, Yeni Mahalle, Yedieylül Mahallesi, Camikebir Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Ortaklar Mahallesi’nde kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde süreceği belirtilirken, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.