Çiftçilerin sorunlarını çözüme kavuşturan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Direcik Mahallemizin aydınlatma talebi çözüme kavuşturuldu" dedi.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde vatandaşların talep ve sıkıntılarına yönelik çözümler üretmeye devam eden Belediye Başkanı Malik Ercan, Direcik Mahallesi’ndeki vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturdu. Mahalle sakinlerinin kanal yoluna aydınlatma direği istedikleri yönündeki talepleri üzerine harekete geçen Başkan Ercan, Mahalle Muhtarı Mesut Sarıcan ile birlikte ADM Elektrik Aydın Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini geri çevirmeyen ADM Elektrik Aydın Bölge Müdürü Ali Karabıyık’ın talimatıyla bölgede çalışma başlatıldı. Çiftçilerin talepleri üzerine bölgeye istenilen aydınlatma direkleri dikildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, paylaşımında "Direcik Mahallemizin aydınlatma sorununu çözüme kavuşturuldu. Direcik Mahallemizin çözüm bekleyen kanal yolunun aydınlatma sorununu, geçtiğimiz günlerde Belediyemize yaptığı ziyarette Direcik Muhtarım Mesut Sarıcan ile birlikte, ADM Elektrik Aydın Bölge Müdürü Ali Karabıyık’a aktarmıştık. Müdürümüzün talimatlarıyla bugün Direcik Mahallemizde çalışma yapıldı. Çiftçilerimizin istekleri yerine getirilmiş oldu. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.