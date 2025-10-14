Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Göksel Önder’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette, Başkan Durak, Emniyet Müdürü Önder’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Ağrı’nın huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için yapılan çalışmaların her zaman büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Durak, belediye olarak kamu kurumlarıyla her zaman uyum ve iş birliği içinde çalıştıklarını, bu birlikteliğin şehrin gelişimi ve halkın güvenliği açısından büyük katkı sağladığını vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ise nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Durak’a teşekkür ederek, emniyet teşkilatının vatandaşların huzuru ve güvenliği için kararlılıkla görevini sürdüreceğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.