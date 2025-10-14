Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erzurum’daki önemli isimlerinden, eski Palandöken Belediye Başkanı İsmail Hakkı Asiltürk, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

1999 yerel seçimlerinde MHP’den Palandöken Belediye Başkanı olarak seçilen ve görev süresince örnek çalışmalarıyla tanınan Asiltürk, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Asiltürk’ün vefatı, Erzurum’da büyük bir üzüntüye neden oldu.

Merhum İsmail Hakkı Asiltürk için bugün Narmanlı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asiltürk’ün cenazesi sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bilal Aydın, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, DAGC Başkanı Ayhan Türkez, MHP teşkilat mensupları ve yakınları katıldı.