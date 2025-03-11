Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pansiyonu bulunan okullarda başlatılan "İftarda Buluşalım, İftarda Konuşalım" programı kapsamında, Fahri Keskin Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi’nde düzenlenen "İftarda Buluşalım, İftarda Konuşalım" programına, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci misafir oldu. Başkan Dökmeci, iftar programında öğrencilerle birlikte Ramazan’ın manevi atmosferini yaşadı. İftar programının ardından düzenlenen söyleyişi sırasında Başkan Habil Dökmeci, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Dökmeci, öğrencilerin isteklerini yerine getirmek adına söz verdi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci "Devletimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza, idarecilerimize bu imkanı sunduğu için, bu buluşmaları sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.