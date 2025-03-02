Aydın’da okul sporları maçlarında 4 birincilik kazanan Kuyucak Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Takım Antrenörü Denizhan Gezgin Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca’yı makamında ziyaret etti.

Kuyucak Belediyespor Taekwondo Takımı Antrenörü Denizhan Gezgin ve sporcular; Ecrin Baykara, Nejla İnceoğlu, Ayşe Ecrin Aksöyek ile Mete Türkeş Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Antrenörümüz ve sporcularımıza nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim. Sporcularımız, Taekwondo Aydın İl Birinciliği müsabakalarına damga vurdu. Okul Sporları maçlarında 4 birincilik kazanan sporcularımız, Aydın’daki tüm okulları geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Sporcularımız, Kütahya’da yapılacak olan Taekwondo yarı final müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.