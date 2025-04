Merkezefendi Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantılarında görüşülen 2024 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Meclisinin Nisan ayı son oturumunda 2024 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. 2024 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Meclis Başkanlığı görevini Meclis 1. Başkanvekili Fatma Atıcı’ya devretti. Faaliyet raporu, AK Parti ve MHP’li üyelerin ret oyuna rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Şeniz Doğan, faaliyet raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede; "31 Mart itibariyle Merkezefendi Belediyemizin toplam borcu 274 milyon liradır. Ancak görüyoruz ki borç stoku üzerinden bir spekülasyon yapılıyor. Merkezefendi Belediyesi’nin borcu sürdürülebilir noktadan hiç çıkmadı. Altından kalkamayacağımız bir yükümüz olmadı. Faiz oranlarının yüksekliği bizim elimizde değil. Krediye ulaşmanın maliyeti iktidarın ekonomi yönetiminin elinde. Bugünkü ekonomik şartlarda kredi faizleri gerçekten çok yüksek. Bu şartlara neden olanların eleştiri getirmesi de oldukça manidar" dedi.

"Tasarruf tedbirleri engeliyle karşılaştık"

Başkan Doğan, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana yaşanan ekonomik kriz, pandemi ve depremler nedeniyle birçok projenin önceliğinin değiştiğini belirterek, "2020 yılında yayınlanan tasarruf genelgesine ve 2024 yılında kanunlaşan tasarruf tedbirlerine uygun hareket etmek zorundayız. Bu süreçte belediye hizmet binası gibi bazı yatırımlarımızı gerçekleştiremedik. Bu kanun nedeniyle bırakın belediye binasını muhtarlık binası yapmamız bile mümkün değil. İlçemize hizmet için ancak şartları zorluyor ve hizmeti halkımıza ulaştırıyoruz. Yine söz verdiğimiz projeleri bir şekilde bağışçılar marifetiyle yapıyor, halkımıza hizmeti ulaştırıyoruz. Kreşler başta olmak üzere birçok yatırımı bu şekilde kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretiyoruz"

Belediyenin önceliğinin vatandaşın ekonomik sıkıntılarını hafifletmek olduğunu kaydeden Başkan Doğan, "Toplumda yaşanan ağır ekonomik sorunlar nedeniyle halkımızın yanında yer almak adına Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et projelerimizi sürdürüyoruz. Halk Market şubemizin ilkini açtık, ikincisi için de çalışmalar devam ediyor. Elimizdeki tüm imkanları halkımız için seferber ediyoruz" şeklinde konuştu.

Personel giderlerinin cari harcamalar içindeki en büyük kalem olduğunu belirten Doğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İlçemiz büyüyor ve ilgi görüyor. 350 bin kişiye, 1250 personelimizle hizmet veriyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın emeği çok kıymetli. Araç filomuzu yenileyerek bakım ve onarım maliyetlerinde önemli bir rahatlama sağladık. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Üreten belediye modeliyle birçok başarılı çalışmaya imza attık. Belediyemizde her şey şeffaf, her şey açık"