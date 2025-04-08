Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, içme suyu altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Hemşerilerimizin kesintisiz suya erişimini sağlamak için projelerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Hibeköy Terfi Merkezimiz, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimiz ile kırsal mahallelere sağlıklı içme suyu ulaştırmada büyük rol oynayacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapısına yaptığı yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Atakum ilçesindeki Ahullu İçme Suyu Deposu ve Terfi Merkezi’nin faaliyete girmesiyle birlikte Çobanözü, Beypınar, Çobanlı, Toybelen, Derecik, Ahullu ve Kamalı Mahalleleri kesintisiz içme suyuna kavuştu. 500 metreküp kapasiteli depo ve saniyede 70 litre su pompalama kapasitesine sahip terfi merkezi, bu mahallelerin su ihtiyacını karşılamakla kalmayıp bölgedeki diğer mahallelere de uzun vadeli içme suyu temini sağlanacak.

Hibeköy Terfi Merkezi, su teminine güç katacak

Bir diğer önemli proje olan Hibeköy Terfi Merkezi’nin de inşaatı ve sistem kurulum çalışmaları tamamlandı. Bu merkez, 19 Mayıs Barajı’nda su seviyesinin düşmesi durumunda devreye girecek ve saniyede bin 157 litre su pompalama kapasitesine sahip olacak. Son teknik kontrollerin ardından, ana iletim hattına yapılacak çelik boru bağlantısıyla sistem aktif hale getirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, içme suyu altyapısına yapılan yatırımların süreceğini belirterek, "Hemşerilerimizin kesintisiz suya erişimini sağlamak için projelerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Hibeköy Terfi Merkezimiz 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimiz ile kırsal mahallelere sağlıklı içme suyu ulaştırmada büyük rol oynayacak" diye konuştu.