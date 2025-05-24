Samsun Terme Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Kültür Sanat ve Spor Festivali’nin ikinci gününde ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir verdiği konserle kalabalığı coşturdu.

Terme ve çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaşın katılım gösterdiği festivalin akşam programında sahneye çıkan Tuğçe Kandemir, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Sahnedeki enerjisi ve seyircilerle kurduğu samimi diyalogla beğeni toplayan Kandemir, alanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Festivalimizin ikinci gününde Tuğçe Kandemir’in muhteşem performansıyla halkımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Gösterilen ilgi, halkımızın sanata olan sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kul, festivalin üçüncü gününde Ekin Uzunlar ve DJ Enes’in sahne alacağını hatırlatarak, "Ayrıca at yarışlarımız ve pazar günü yapılacak başpehlivanların katılacağı yağlı güreşler gibi pek çok etkinliğimiz var. Tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sakarlı Hıdırellez Festivali, 25 Mayıs Pazar gününe kadar dolu dolu etkinliklerle devam edecek.