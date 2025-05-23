Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu, anasınıfı öğrencileri için "Okumaya Hikaye ve Masallarla İlkadım Projesi" kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Okul Müdürü İsmet Özdağ, Müdür Yardımcıları Esra Suiçmez, Şenol Eke, Adem Cantürk, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Merve Ak, Anasınıfı öğretmeni Ümmühan Tüfek Kurt, anasınıfı öğrencileri, velileri ve öğretmenler katıldı. Bu özel etkinlikle, minik öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları ve kitap sevgisiyle tanışmaları hedeflendi.

Proje kapsamında, ana sınıfı öğrencileri her hafta velileri tarafından okunan bir kitabı resmetme ve sınıfta arkadaşlarına anlatma fırsatı buldu. Bu yöntemle öğrencilerin kitaplara olan ilgisi artırılırken, okuma akışkanlıklarının da geliştirilmesi amaçlandı. Yıl boyunca yapılan çalışmaların bir sonucu olarak, öğrencilerin hazırladığı resimler ve etkinlik fotoğrafları yıl sonunda düzenlenen bir sergiyle beğeniye sunuldu. Ayrıca, projeye katılımlarından dolayı velilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler çeşitli oyunlar ve ikramlarla keyifli anlar yaşayarak doyasıya eğlendi. Bu tür etkinliklerin, çocukların sosyal gelişimine ve öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağladığı belirtildi.