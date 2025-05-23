SAMSUN (İHA) – Samsun’un Terme Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında, geleneksel Türk mutfağının en güzel örneklerinin sergilendiği "Yöresel Lezzetler Yarışması" büyük ilgi gördü.

Festival alanında kurulan özel bölümde gerçekleşen yarışmaya, 7 değerli yarışmacı katılarak hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, geçmişin enfes tatlarını yeniden gün yüzüne çıkararak jüri üyeleri ve izleyicilerden tam not aldı. Jüri koltuğunda oturan mutfak dünyasının tanınmış isimleri; Şef Muhittin Kaplan, Şef Mehmet Balta, Şef Behçet Yiğit, Şef Fergan Karaer, Şef Emrah Zeyyat Karbancıoğlu ve Şef Cemil Şanlı, tadım ve değerlendirmeleriyle yarışmaya prestij kattı. Usta şefler, geleneksel lezzetlerin inceliklerini titizlikle değerlendirdi. Yoğun rekabetin ve lezzet dolu anların ardından dereceye giren isimler belli oldu: Birinciliği Öznur Işıtan kazandı. İkincilik Gülsüm Topal’ın oldu. Üçüncülük ise Zeliha Sezer’e gitti. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm lezzet ustalarına da teşekkür belgeleri verildi.

Festival hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Festivali’mizin en keyifli anlarından birini bugün yöresel lezzetler yarışmasıyla yaşadık. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve mutfak sanatlarındaki ustalıklarını sergileyen değerli yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Kültürümüzün önemli bir parçası olan bu lezzetleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" dedi.

Etkinlikler, 25 Mayıs Pazar gününe kadar çeşitli kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle devam edecek.