Kastamonu’da virajı alamayan Fiat-Tofaş otomobil, refüje çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu Halife köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selcan S. idaresindeki 37 BB 376 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, esnada virajı alamayarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile eşi Bilgin S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.