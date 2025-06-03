İstanbul’da belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Erdoğdu hakkında hazırlanan sevk yazısında ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘aracılık etmek suretiyle rüşvet almak’ suçlarını işlediğine dair somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu bu nedenle tutuklanması talep edildiği aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması, geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 2019’da 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma ve İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan CHP Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Öte yandan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Aykut Erdoğdu hakkında hazırlanan savcılık sevk yazısı ortaya çıktı. Sulh Ceza Hakimliği’ne yazılan yazıda, Erdoğdu’nun Fatih Keleş’e bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtildi. Sevk yazısında Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye göre, Vega Hereco isimli firmayla yapılan sözleşme kapsamında 1 milyon 200 bin dolar paranın Aykut Erdoğdu tarafından Fatih Keleş’e verildiğini ve söz konusu sözleşmeye ilişkin kararın alındığı günün sonrasında şüpheliler Erdoğdu, Keleş ve Yıldız’ın etkin pişmanlık beyanına uygun olarak Saraçhane’de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği ifade edildi. Sevk yazısında, Erdoğdu’nun rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin yer aldığı, söz konusu rüşvet parasının Fatih Keleş’e tesliminden sonra sözleşmenin yapıldığı anlatıldı. Şüpheli Erdoğdu’nun örgüt içerisinde, Keleş’e bağlı olarak hareket ederek üzerine atılı ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘aracılık etmek suretiyle rüşvet almak’ suçlarını işlediğine dair somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu bu nedenle tutuklanması talep edildiği sevk yazısında aktarıldı.