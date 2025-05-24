Samsun’un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi’nde yer alan Oymaağaç Höyüğü’nde, Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler yapay kazı yaparak arkeolojik deneyim kazandı.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Samsun Müze Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Oymaağaç Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, öğrencilere Oymaağaç Höyük/Nerik hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kazı ekibi tarafından oluşturulan yapay kazı alanında arkeologlar eşliğinde uygulamalı kazı çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilere "Kültür Koruyucu" rozeti ve kitaplar dağıtıldı.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, "Müzeler Haftası münasebetiyle Oymaağaç kazı alanındayız. Oymaağaç, yaklaşık 6 bin yıllık tarihiyle Hititler’in kutsal şehri Nerik olarak biliniyor. Burada öğrencilerimize farkındalık eğitimi veriyoruz. Belki içlerinden gelecekte arkeolog olacak gençler çıkacak. Vezirköprü, Samsun için çok önemli bir Turizm destinasyonu ve Oymaağaç çok kıymetli bir kazı alanı. 20. yılı bu yıl itibarıyla tamamlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz da "Gençlerimize arkeolojiyi teorik bilgiden öte, uygulamalı şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bu yıl kazı çalışmalarının 20. yılı. Ağustos ayında Samsun Valiliği, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteğiyle uluslararası bir çalıştay planlıyoruz" dedi.

Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Müze Müdürü Kenan Sürül ve çok sayıda öğrenci katıldı.