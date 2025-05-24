Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak’ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 1001 proje kapsamında düzenlenen "Sorgulama Temelli Öğretim Hizmetiçi Eğitim Çalıştayı" başarıyla tamamlandı.

21–23 Mayıs tarihleri arasında OMÜ Ziraat Fakültesi Ön Kuluçka Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştirilen çalıştayda, sınıf öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencileri ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı sunuldu.

Çalıştay süresince "Sorgulama Temelli Öğretim Nedir?", "Etkinlik Nasıl Geliştirilir?", "Çevrimiçi Mentorluk Programı" ve "Danışman Rehberliğinde Etkinlik Geliştirme" gibi başlıklarda oturumlar düzenlendi. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla yürütülen oturumların yanı sıra, proje ekibi tarafından uygulamalı etkinlikler de gerçekleştirildi.

Katılımcı öğretmen ve öğretmen adaylarının aktif rol aldığı çalıştay, değerlendirme oturumları ve katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Çalıştayın, öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı sunması ve öğretmenlik uygulamaları derslerinin niteliğini artırması hedefleniyor.