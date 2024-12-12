Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Daha hızlı bir Samsun’ hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Etüd ve Projeler Daire Başkanı Sinan Sezen, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş ve Başkan Halit Doğan’ın katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun’un ulaşımını konuştuklarını ifade eden Doğan, "Toplantımızda yapımı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce sürdürülen; Yeşilkent Kavşağı, Şehir Hastanesi bağlantı yolları çalışmaları ve yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca üstlenilen Şehir Hastanesi tramvay hattının kara yollarıyla etkileşimlerini görüştük. Ayrıca Atatürk Bulvarı’nın, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanlarında bulunan kesimlerini ve Ankara Bulvarı üzerindeki yoğun trafiği daha akıcı hale getirmek üzere belediyemiz ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projeleri masaya yatırdık. İnşallah Samsun’umuzu daha hızlı hedeflerine ulaştıracak yatırımları ve çalışmaları şehrimize kazandıracağız" diye konuştu.