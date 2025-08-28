AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Karabük Belediyesi’ni ziyaret ederek yürütülen projeleri inceledi.

Demir, programı kapsamında ilk olarak AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile belediye binasında bir araya geldi.

Ziyaretin ardından belediye tarafından yürütülen projelerin bulunduğu alanlar gezildi, yatırımlar hakkında bilgi alındı.

Demir, yaptığı açıklamada, Karabük’te belediyeciliğin güçlü bir şekilde hissedildiğini belirterek, "Projeler sadece bugünü değil, gelecek kuşakları da kapsayan vizyon yatırımlardır. Sosyal alanlardan altyapıya kadar yapılan çalışmalar, Karabük’ün değerine değer katmaktadır. Genel Merkez olarak bu projelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Cem Şahin de projelerin şehrin geleceğini güvence altına alacak nitelikte olduğunu, Ankara’da da takipçisi olduklarını ifade etti.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise gezilen alanlarda belediyenin çok yönlü hizmet anlayışı ortaya koyduğunu belirterek, "Spor sahaları, sosyal yaşam alanları ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin çehresi değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da Demir’in ziyaretinin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, Karabük’ün her mahallesine dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.