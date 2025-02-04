Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, düzenledikleri ortak basın toplantısında, her iki belediye tarafından Kuşadası’nda yaşama geçirilen ve geçirilecek olan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin yoksullukla mücadele eden kurumlar haline geldiğine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel, sosyal belediyecilikten ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.

Başkan Çerçioğlu ve Başkan Günel, Kuşadası’nda düzenlenen toplantıda Aydın ve Kuşadası basını ile buluştu. Toplantının açılışında konuşan Başkan Günel, belirli aralıklarla basın mensuplarıyla buluşmanın ve kamuoyunu doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti. Göreve geldiği günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Günel, "Bu uyum ve iş birliğinin Kuşadası’na ne kadar çok şey kattığı ortada. İkinci hizmet dönemimizi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte üreterek sürdürme arzusundayım. Davetimize icabet ederek bugün burada bizlerle olan Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaşanan tüm ekonomik sorunlara rağmen mazeret üretmeden, az zamanda çok iş yapma arzusu ile tamamladıkları 5 yılın ardından ikinci hizmet dönemine de hızlı başladıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "5 yılda yaptığımız 1 milyar 117 milyon yatırımla Kuşadası’na 218 kilometre yol kazandırdık. Bu rakam önceki 10 yılda yapılan yol miktarının 5 katından daha fazla. Bunun yanında 70 futbol sahası büyüklüğünde park ve yeşil alan yaptık. Yeni sosyal destek paketleri ve sosyal donatı alanı projeleri ile hemşehrilerimizin her zaman yanında olduk. Devletten gelen bütçe personel maaşlarının yarısını dahi karşılamazken bunları yaptık" dedi. Devam etmekte olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi, Kuşadası Yaşam Kültür ve Spor Merkezi ile Kesedağı Mesire Alanı projelerinin tamamlanmasıyla kentin büyük bir değişim yaşayacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nı hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası’nda basın mensuplarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her geçen gün derinleşen yoksulluğa dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, 2025 yılı bütçesinde sosyal yardımlara ciddi bir bütçe ayırdıklarını belirtti. Ekonomik sorunların artması ile birlikte belediye başkanlarına düşen görevin her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Özlem Çerçioğlu "CHP’li belediye başkanları sosyal belediyeciliği en iyi yapan belediye başkanlarıdır. Aydın’da yaşıyorsanız yatağa aç girmezsiniz ve üşümezsiniz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Kuşadası’nda 499 kilometrelik alt yapı çalışması yaptıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, yeni yatırımların da en kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi. Yeni yapılacak yatırımlar kapsamında 15 kilometrelik Kuşadası-Güzelçamlı kanalizasyon hattı, 13 kilometrelik Bayraklıdede kanalizasyon hattı ile Karaova ve Güzelçamlı mahalleleri içme suyu hattının yer aldığını kaydeden Başkan Özlem Çerçioğlu yol yatırımlarının da süreceğini ifade etti.

Açıklamalarının ardından Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel, basın mensuplarının hizmet ve projelerle ilgili sorularını yanıtladı.