Bilecik, Türkiye Motokros Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük motokros alanı olan Endurobil 365 Extrem Park Bilecik Motokros Alanı, şampiyona öncesinde yoğun bir hazırlık sürecine girdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Adrenalin ve hız tutkunlarını bir araya getirecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

Motokros severler, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek yarışçılarla dolu dolu bir etkinlik için gün sayarken Bilecik Valisi Şefik Aygöl, büyük organizasyon öncesinde pistte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan altyapı düzenlemeleri ve teknik iyileştirmelerle, yarışların hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sunması hedefleniyor.

Şampiyona ile ilgili detaylı bilgiler ve program akışı önümüzdeki günlerde paylaşılacağı öğrenildi.