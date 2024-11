Kadına yönelik şiddete sanatla dikkat çeken karikatür sergisini gezen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iyi hal indirimine dikkat çekerek “İyi hal indiriminin kesinlikle uygulanmaması gerekiyor. Kravat takmakla, takım elbise giymekle bu iş çözülemez” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen yarışmada, dereceye giren karikatürler Atatürk Kent Meydanı’nda görücüye çıktı. Vatandaşlarda farkındalık oluşturması hedefiyle açılan sergiye, Aydınlılar yoğun ilgi gösterirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sergiyi ziyaret etti. Beraberindeki kadınlarla birlikte sergiyi gezen ve karikatürleri tek tek inceleyen Başkan Çerçioğlu, eser sahipleriyle de sohbet etti. “Kadına karşı şiddete hayır” temalı pankartların da açıldığı etkinlikte sahnelenen drama gösterisi ise uzun süre alkışlandı. Gösterilerin ardından Başkan Çerçioğlu dereceye giren sanatçılara ödüllerini takdim etti. Sergi çıkışında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Çerçioğlu, etkinliğin önemine dikkat çekerek herkesi sergiye davet etti.

“İyi hal indirimi kesinlikle uygulanmamalı”

Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu; “Asıl bunun çözüm noktası parlamento. Her yıl bunu söylüyoruz biz. Söylemeye de devam edeceğiz fakat ne yazık ki her gün her yıl sayı daha da artıyor. Sayı demek de yanlış aslında bunu. Neresinden tutsanız olmuyor. Eğitimin de önemi çok fazla. Eğitimi ilkokuldan vermek lazım hatta anaokulundan anlatmak gerekiyor. Ama her zaman ifade ettiğim gibi iyi hal indiriminin kesinlikle uygulanmaması gerekiyor. Kravat takmakla, takım elbise giymekle bu iş çözülemez. Bu konuda çok üzgünüm. Sadece kadınlar değil Narin örneği gibi kız çocuklarımız, evlatlarımız da katlediliyor” dedi.