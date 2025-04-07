İncirliova Belediye Meclisi Nisan ayı 1. oturumu İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya başkanlığında toplandı. Encümen üye seçimi ve komisyon üyelerinin belirlenmesi için yapılacak oylama öncesi siyasi nezaket örneği gösteren Başkan Kaya, muhalefet partisi grubu meclis üyelerinden encümen seçimi için isim isteyerek "birlikte çalışalım" mesajı verdi.

İncirliova Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısında 16 gündem maddesi görüşüldü. İkinci gündem maddesi olan encümen üye seçiminde, geçtiğimiz sene meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP grubu, iki encümen üyesini de kendi gruplarından belirlemişti. Başkan Kaya, bu yıl sayısal eşitliğin olduğu mecliste isimlerin kura yolu ile belirlenmesi yerine, CHP grubuna "Bir üye sizden bir üye bizden olsun." teklifinde bulunarak, birlikte çalışalım mesajı verdi. Başkan Kaya’nın teklifi ile AK Parti’den Fatih Subaşi, CHP grubundan ise Ercan Köseoğlu encümen üyesi oldu.

Başkan Kaya meclis sonrası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hep belediye meclisinde çoğunluk muhalefet grubunun elindeydi. Geçtiğimiz sene onlar "çoğunluk bizde" diyerek iki encümen üyesini de kendi gruplarından belirlemişlerdi. Biz bu sene eşitliğin olduğu mecliste iki üyeyi de kendi grubumuzdan belirleme şansımız varken kuraya gerek görmedik. Belediye meclisi vatandaşlarımızın faydasına olacak işler için çalışmalı. Bizim için önemli olan isimler değil hizmettir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamızın faydasına olacak konularda, bizimle birlikte çalışacak tüm meclis üyelerimiz ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında Plan Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimleri de gerçekleşti. Plan Bütçe Komisyonu’na AK Parti grubundan Metin Korucu, Murat Karabacak, Hüseyin Otur seçilirken, CHP grubundan Süleyman Soylu ve Mehmet Çelebi seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na ise Fatih Subaşi, İsmail İşlekkol, Mustafa Karayiğit Cumhur İttifakı grubundan seçilirken, CHP grubundan Aygül Özçelik ve Gökmen Dağtekin seçildi.