Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı bir köyde şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Köyde bulunan bir caminin minaresinin külahı yerinden çıkarak havada asılı kaldı. Olay, köy sakinlerinde büyük korkuya yol açtı.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Keçiborlu’ya bağlı Kılıç Köyü’ndeki İbadullah caminin minaresinin külahı yerinden çıktı. Aşağı sarkan külah tehlike oluştururken, köy sakinlerinde büyük korkuya yol açtı. Keçiborlu’da etkili olan rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Ayrıca bazı ağaçlar devrildi. Minare külahının düşmesi ise köyde panik oluşturdu.