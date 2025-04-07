Aydın’ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ovaeymir Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda 1 ikamet ve 5 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 11,85 gram sentetikkannabinoid (bonzai) hammaddesi, 2 parça halinde 52,5 gram bonzai, 1 adet hammadde çözeltici aseton, bonzai emdirildiği değerlendirilen 54 adet dolu makaron, 4 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.T., M.A., M.T., S.P. ve İ.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, O.T. savcılıktan M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay 12 gün aranması bulunan M.T., S.P. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.