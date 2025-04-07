Bursa Bosna Sancak Derneği’nin olağan genel kurulunda Sadık Şengül, oy birliğiyle dernek başkanlığına seçildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da Boşnak kökenli hemşeriler tarafından kurulan ve Bursa ile çevresindeki Boşnak vatandaşların sesi olan Bursa Bosna Sancak Derneği’nde olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Gerçekleşen genel kurul sonucunda Sadık Şengül, oy birliğiyle dernek başkanlığına seçildi.

Yeni dönemde çağdaş ve güçlü bir yönetim anlayışıyla yola çıkan Şengül ve ekibi, Boşnak geleneklerini yaşatmayı, kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmayı ve hemşeriler arasında dayanışma ile yardımlaşmayı ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Bursa Bosna Sancak Derneği, sosyal, kültürel ve dayanışma odaklı projeleriyle bölgedeki Boşnak toplumu için önemli bir sivil toplum kuruluşu olmaya devam ediyor.