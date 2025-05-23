Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve belediye yöneticileri, Gebze’deki Kıbrıs Gazilerini ziyaret ederek saygı ve minnet duygularını dile getirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, gaziler ve ailelerini sık sık ziyaret ederek gönül birliktelikleri kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Gebze’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve ailelerini ziyaret etti.

Anlamlı ziyaretlerde Kıbrıs Gaziler Hidayet Kaçmaz ve İsmail Cinli’ye minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz ve İsmail Akdeniz ile CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ın yer aldığı ziyaretlerde, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de selamları iletilerek gazi ailelerine Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi.