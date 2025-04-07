Efeler Belediyesi’nin Nisan ayı ilk meclis toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024 yılı Faaliyet Raporu, meclisin onayına sunuldu. Oylama esnasında Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yerine meclisi, birinci Meclis Başkan Vekili Rıza Yürüyen yönetti. 2024 yılı İdari Faaliyet Raporu ile Denetim Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 10 gündem maddesinin görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda, encümen üyeliği ile çeşitli komisyonlara gizli oyla üye seçimi de gerçekleştirildi. Oturumda ayrıca, Başkan Yetişkin’in göreve geldiği günden bu yana geçen bir yıllık sürede hayata geçirilen projeler, bir tanıtım filmiyle meclis üyeleri ve vatandaşlar ile paylaşıldı. CHP Grup Sözcüsü Polat Bora Mersin, Anıl Yetişkin başkanlığında geçen bir yılda, hayata geçirilen projeler hakkında konuşarak, sosyal belediyeciliğin somut örnekleriyle Efeler halkının yaşamına değer katıldığını ifade etti.