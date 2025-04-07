Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Barosu Söke Temsilcisi Nuray Güler Demir’i ofisinde ziyaret etti. 5 Nisan Avukatlar günü kapsamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Adviye Çetin de hazır bulundu.

Başkan Arıkan; Belediye şirketi LİMA A.Ş Avukatları Filiz Ceylan ve Gizem Önür’ü de bürosunda ziyaret ederken; Söke Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Adviye Çetin ve Av. Emine Kaya’nın da bu anlamlı günlerini kutladı. Başkan Arıkan, Söke Belediyesi meclis üyelerinden Av. Tuncay Bozdağ ile de bir araya gelerek gününü kutladı.

Avukatların, hak ettikleri daha güzel günler ve şartlarda çalışmalarını dileyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Avukatlar, hukuk devleti ve adalet sisteminin en önemli yapı taşı. Savunma hakkını yerine getiren tüm adli camianın günü kutlu olsun. Her konuda adaletin temel olduğu, hep göz önünde bulundurulduğu aydınlık yarınlar diliyorum" dedi.