Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın meclis üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, kadınların siyasi ve sosyal hayatta daha aktif rol almasının önemi vurgulandı. Başkan Çerçioğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle andıklarını belirtti. Cumhuriyetin sağladığı değerleri koruma sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partili kadınlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.