Aydın’ın Efeler ilçesinde Kızılcaköylü vatandaşlar ile bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydın’ı birlikte büyütüyor, birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kızılcaköy Mahallesi’nde AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Çerçioğlu, ’hizmet’ vurgusu yaparak Aydın’ı hep birlikte büyütüp güzelleştirdiklerini söyledi.

Yoğun katılımın olduğu mahalle ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, "Aydın’ın her bir karış toprağında emeğimiz, alın terimiz, sevgimiz var. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur derler ya, biz de bugün o inançla mahalle mahalle, sokak sokak geziyor, gece gündüz demeden vatandaşlarımızı dinliyoruz. Efeler’e bağlı Kızılcaköy’de ne isteniyorsa, biz onu yapacağız. Halı saha, düğün salonu, spor alanı. İstek belli, biz hazırız. Çünkü biz Aydın’ı birlikte büyütüyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Her bir karış toprağına sevgimizi, emeğimizi, umudumuzu ekiyoruz" dedi.