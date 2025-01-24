Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Erman Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ev sahipliği ve yerel basına verdiği destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin, Aydın’da gazetecilik ve medya alanındaki gelişmelerin önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşınması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Ziyarette, Aydın’daki yerel basının önemli bir rol üstlendiği ve halkla doğru iletişimin sağlanmasında büyük katkı sunduğu vurgulandı. Cemiyet Başkanı Çetin, gazetecilik mesleğinin zor ve sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu belirterek, yerel yönetimin desteğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Özlem Çerçioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın’daki yerel basının güçlü ve etkin bir şekilde çalışmasının şehrin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Basının doğru ve objektif haberler sunarak halkın bilgilendirilmesinde kritik bir rol oynadığını ifade eden Çerçioğlu, Çetin ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.