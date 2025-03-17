Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamında bir mesaj yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamında yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi’nde şehit olan kahramanların bıraktığı mirasa, aynı azim ve kararlılıkla sahip çıkacaklarının altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu mesajında, "Çanakkale, sadece bir zaferin adı değil, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların bizlere bıraktığı kutlu bir mirastır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Çanakkale’de canlarını hiçe sayarak mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı, aynı azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale ruhu, birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesi olmuştur"

Çanakkale Zaferi’nin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde destanlaştığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "18 Mart, sadece geçmişimizi anmak değil, geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için bir ilham kaynağıdır. Çanakkale ruhu, birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesi olmuş, bu toprakların ne şartlar altında kazanıldığını bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü kutlu olsun."