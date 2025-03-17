Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamında Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu’na katılan sporcular, Çanakkale’de Güzide Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından karşılandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü tarafından dualarla Gebze’den uğurlanan bisiklet kafilesi, 420 kilometrelik yolculuğun ardından Çanakkale Şehitliği’ne ulaştı. Burada, Güzide Gençlik Merkezi’nin öğrencileri tarafından karşılanan sporcular, zaferin kazanıldığı cepheleri ve şehitlikleri ziyaret etti.

Çanakkale Zaferi ve şehitlerin aziz hatırası anısına düzenlenen etkinlik kapsamında, Gebze’den getirilen vatan toprağı Meçhul Asker Anıtı’na bırakıldı. Sporcular ve gençler, anlamlı bir bayrak değişimiyle etkinliği taçlandırdı.

Çanakkale ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sporcularımız, Çanakkale Şehitliği’nde Güzide Gençlik Merkezimizin öğrencileri tarafından karşılandı. Gebze’den alınan vatan toprağını hep birlikte Meçhul Asker Anıtı’na bıraktılar. Ardından bayrak değişimi gerçekleştirildi. Bisikletle 420 kilometre yol kat eden sporcularımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Güzide gençlerimizle beraber son derece kıymetli ve anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Bu vesileyle, tek dişi kalmış medeniyetin karşısına dağ gibi dikilen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Çanakkale geçilmez" ifadelerini kullandı.