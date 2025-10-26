Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahalle mahalle sürdürdüğü halk buluşmalarına Özbek Mahallesi’nde devam etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği buluşmada Başkan Boltaç, belediyenin mali yapısından hizmet anlayışına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunarak, "Biz size hizmeti lütfetmiyoruz, sizin olanı size veriyoruz" dedi.

Tarsus’un Özbek Mahallesi’nde köy kahvesinde gerçekleşen halk buluşmasına, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Vatandaşlar, toplantıda altyapı, yol, sosyal hizmetler ve mahalle düzenlemeleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi.

"Belediyemizin kasasında sadece 2 bin 500 TL vardı"

Belediyenin mali durumuna ilişkin konuşan Başkan Boltaç, göreve geldiklerinde belediye kasasında sadece 2 bin 500 TL bulunduğunu hatırlatarak, "Hatta icra gelip makamımızdaki koltuğu bile götürdü. Biz ne yaptık? Kendi cebimizden makam odamızı yeniden yaptık ve belediyeye hibe ettik. Bugün kasası dolu, üretken, borçsuz bir belediyeyiz. Bu tabloyu mali disiplinle başardık" ifadelerini kullandı.

"Hizmette adalet esastır"

Boltaç, belediyecilik anlayışını şu sözlerle özetledi: "Biz size hizmeti lütfetmiyoruz, sizin olanı size veriyoruz. Bu hizmetler sizin vergilerinizle, bizim disiplinimizle yapılıyor. Her bir proje, vatandaşın hakkının vatandaşa geri dönmesidir. Helal kazançla, helal hizmet üretmeye devam edeceğiz. Belediye başkanı seçildiğim günden beri üzerimdeki siyasi gömleği çıkardım. Ben hepinizin evladıyım, hepinizin belediye başkanıyım. Ayrıştırmanın değil, birliğin ve dayanışmanın tarafındayım. Hizmette partizanlık değil, adalet esastır."

Kadınlara olan güvenini de vurgulayan Boltaç, "Ülkemin ve kentimin kadınlarına herkesten çok güveniyorum. Kadın bir vicdandır; elini yüreğine koyar, geleceğe öyle bakar. Bu kentin geleceği, kadınlarımızın seçimleriyle şekillenecek" diye konuştu.

"Kuva-yi Milliye’nin torunlarıyız"

Cumhuriyet vurgusu yapan Başkan Boltaç, "Bugün burada, bu bayrağın altında buluşabiliyorsak, bu cumhuriyet sayesindedir. Bizim damarlarımızda Kuva-yi Milliye’nin kanı akıyor. Yılmadan, yorulmadan çalışmak bizim karakterimizde var. Ben bu makama menfaat için gelmedim; bu kentin bana kazandırdıklarını geri vermek için geldim. Tarsus’un her sokağında izimiz, her mahallesinde hizmetimiz olacak" dedi.

"Başkanımız söz verdiği her şeyi yaptı"

Özbek Mahalle Muhtarı Murat Kaya ise Başkan Boltaç’a teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız söz verdiği her şeyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Tarsus Belediyesinin borcu kalmadı, kendisini tebrik ediyorum. Verdiği sözleri tuttuğu için mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.