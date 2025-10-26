Tarsus Belediyesi, cumhuriyetin 102. yıl dönümünü özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle birlikte engelsiz eğitim merkezinde kutladı.

Tarsus Otizm Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar tarafından okunan şiirler, söylenen marşlar ve taşınan Türk bayrakları, duygusal anlara sahne oldu. Ailelerin ve öğretmenlerin de yoğun ilgi gösterdiği programda, cumhuriyetin eşitlik ve özgürlük değerleri bir kez daha vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, özel gereksinimli çocukların cumhuriyet coşkusuna katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Cumhuriyet hepimizin ortak umudu, ortak sevincidir. Onların yüreklerindeki ışık, cumhuriyetin en güzel yansımasıdır" dedi.