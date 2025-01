Esnaf ziyaretlerine Yenimahalle ile devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Seçimden seçime değil, her zaman halkımızın yanındayız” dedi.

Seçildiği günden bu yana vatandaşla bir arada olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerine Yenimahalle ile devam eden Başkan Balaban’a Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Haydar İzci eşlik etti. Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Balaban’a teşekkür etti. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde hizmet veren işyerlerini gezen Belediye Başkanı Semih Balaban, esnaflara iyi kazançlar diledi, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Balaban ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Esnafa destek olmaya ve halkımızın yanında olmaya her zaman öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımızın sesi olmak amacıyla her zaman ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Seçimden seçime değil, her zaman halkımızın yanındayız.” dedi.