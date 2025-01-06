Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 12 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 20.00-21.00 saatleri arasında şehrin dört farklı noktasında trafik ve asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde toplam 117 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 50 araç ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu bulunan 12 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen ve çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 5 araç trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.