Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçede süren doğalgaz çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Arıcı, 2026 yılına kadar Koçarlı’da doğalgaz almayan merkez mahalle ve sokak kalmayacağını, Atatürk Mahallesi ve Büyükdere Mahallesi başta olmak üzere tüm merkez mahallelerin doğalgaz konforuyla buluşacağını müjdeledi.

Başkan Özgür Arıcı, "Koçarlı’mızın daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Koçarlı’nın geleceğini şekillendiren projelerle vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.