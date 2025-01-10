Ticaret ve Sanayi Odası olarak Karma OSB kurulması için bütçelerini hazırlayıp kaynaklarını oluşturduklarını ifade eden Başkan İdris Alan, “Çünkü Karma OSB benim olmazsa olmazımdı. Ben buraya geldiğim zaman sizlere söz vermiştim” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Kovacılar ilçesini ziyaret etti. Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerine hitap edecek Karma OSB hakkında ilçe yöneticileri ve iş insanları ile istişare toplantısında bir araya gelen Başkan Alan, ilçeleri ile birlikte kalkınan bir Elazığ için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Alan, “2015-2018 yılları arasında yürüttüğüm oda başkanlığı görevi esnasında Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerine hitap edecek Karma OSB’nin yerini geçtiğimiz aylarda belirlendik. Bu konuda istişare yapmak amacıyla ilçeyi ziyaret ettik. Hatırlayacağınız gibi o dönem ilimiz yöneticileri ile birlikte Kovancılar’da Ticaret ve Sanayi Odamızın irtibat bürosunu açılışında bir araya gelmiştik. Sizler o gün bizlere Karakoçan, Kovancılar ve Palu bölgesinde bir Karma OSB kurulması halinde Almanya’da, Hollanda’da, Fransa’da yatımları olan hemşerilerimizin kendi topraklarına yatırım yapmalarına vesile olacağını dile getirmiştiniz. Sizlerin bu talebinizden sonra belediye başkanı ve Kovancılar İş Adamları Derneği Başkanı Hanifi Bekirgil ile istişaremizi yaptık ve bir heyetle birlikte o dönem valimiz olan Çetin Oktay Kaldırım ile görüştük. Valimiz de bu konunun şehir adına çok önemli olduğunu ve her türlü desteği vereceğini ifade etti. Bu bölgeye kurulacak bir Karma OSB talebi, bizim için ilimizin 6. bölge teşviklerinden istifade etmesi amacıyla dönemim Başbakanı Binali Yıldırım’a kararlı ve yürekli bir sesle seslenip bunu elde etmek kadar önemliydi ve gerekliydi” diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak Karma OSB kurulması için bütçelerini hazırlayıp kaynaklarını oluşturduklarını ifade eden Başkan Alan, “Çünkü Karma OSB benim olmazsa olmazımdı. Ben buraya geldiğim zaman sizlere söz vermiştim. Kovancılar İş Adamları Derneği Başkanımız Hanifi Bekirgil’in de bu konudaki emek ve gayretlerini unutamayız. Ancak hiç beklemediğimiz bir anda Karma OSB’nin yeri, ilgili kamu kurumlarımızın ön göremediği yasal gerekçeler ileri sürülerek değiştirildi. Bundan dolayı üç yılımızı kaybettik. Bizler talep makamıyız. İcra makamındakiler bu konuyu hazırladılar. Yeni bir yer tespit ettiler. Yeni yeri Bakanlığa gönderdiler. Bakanlık da bu alanı Sanayi alanı olarak belirledi ve kamuoyuna duyurdu” şeklinde konuştu.