Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Millet iradesi ile seçilmiş bir kamu görevlisinin, İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu evinin önüne polis yığılması suretiyle gerçekleştirilen gözaltı işlemi hukuk devleti ve demokrasiye olan inancı derinden sarsmıştır. Bu uygulamalar ile partimiz ya da Ekrem Başkanımız değil, demokrasimiz zarar görmektedir. Bu yaşananlar demokrasimize açık müdahaledir. Bizler bu süreçte demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.