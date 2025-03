Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, üniversite öğrencileri için önemli bir müjde verdi. Nisan ayı itibariyle, üniversite öğrencileri beldeyi keşfetmek, indirimli alışverişlerden faydalanmak için Karabiga’ya belirli gün ve saatlerde ücretsiz ulaşım hakkı kazanacak.

ÇOMÜ Biga Ağaköy Kampüsü’nde öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerle aynı sofrada iftar yaparak vakit geçirdi. İftar sırasında, öğrenciler için yeni bir müjde daha veren Başkan Elbi, Karabiga’da öğrencilerin ücretsiz ulaşımının yanı sıra, indirimli alışveriş imkanı sağlayacak yeni bir projeye de başladıklarını duyurdu. Karabiga Belediyesi, sağlık, eğitim, altyapı, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi pek çok alanda gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettirirken, bu yeni proje de öğrenciler arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ayrıca, Karabigalı esnaflar da bu projeyi olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Gençlerimiz başımızın tacı, onların olduğu her yerde biz de varız

Gençlere destek veren Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Her yaptığımız çalışmada onlara da yer vermek ve geleceğimizi emin adımlarla oluşturmak en büyük gayemiz. Öğrencilerimizin vize haftalarının ardından, ilk olarak hafta sonlarından başlayarak Ağaköy’deki üniversite kampüsünden gençlerimizi Karabiga’mıza ücretsiz olarak getireceğiz ve götüreceğiz. Bununla birlikte, ‘Öğrenci Dostu İşletme’ başlığıyla, Karabiga’ya gelen öğrencilerimizin uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmelerini sağlayacağız. Esnaflarımızla görüşerek bu çalışmayı hayata geçiriyoruz. Tarihin, denizin ve doğanın buluştuğu bu eşsiz güzellikteki Karabiga’mıza öğrencilerimizi getirecek, esnaflarımıza ise öğrenciler sayesinde hareketlilik kazandıracağız. Biz, 7’den 77’ye her vatandaşımız için aldığımız emaneti hakkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. İnşallah, bundan sonra da Karabiga’mızın geleceğini emin adımlarla el birliğiyle her gün daha fazla çalışarak oluşturacağız" dedi.