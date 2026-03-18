Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ahmet Elbi mesajında, 'Milletimizin tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi, bundan yıllar önce iman, cesaret ve fedakârlıkla kazanılmış eşsiz bir destandır. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri başarabileceğinin en büyük göstergesidir. 'Çanakkale Geçilmez' diyerek yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve inancının simgesidir' ifadelerine yer verdi.

Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Başkan Elbi, 'Bizlere düşen en büyük görev, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu vatanı aynı bilinç ve sorumlulukla korumak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımaktır. Çanakkale ruhu, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu önemli topraklarda yaşadığımız ve neslimizi yetiştirdiğimiz için çok şanslıyız' dedi.

Başkan Elbi mesajının sonunda, 'Bu duygularla başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, destanın tüm kahramanlarını Esad Paşa'yı, Fevzi Çakmak'ı, Kazım Karabekir'i, Bigalı Mehmet Çavuş'u, Seyid Onbaşı'yı, Yahya Çavuş'u, vatan için canla başla mücadele ederek canını veren binlerce Mehmetçiğimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun' ifadelerini kullandı.